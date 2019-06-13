شكرا لقرائتكم خبر عن «الفراعنة» يبدأ اليوم «بروفة»«أمم إفريقيا» بلقاء تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره التنزانى فى التاسعة مساء، اليوم الخميس، فى المباراة الودية المقررة على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التى ستقام خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، ويتواجد الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا بجوار الكونغو وزيمبابوى وأوغندا.

يبحث خافيير أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، عن تجربة لاعبيه للاطمئنان على استيعابهم للخطة والطريقة التى يرغب فى تطبيقها خلال البطولة، بجانب الاطمئنان على العناصر الجديدة، خصوصًا أحمد على، مهاجم المقاولون العرب، وهداف الدورى، ووليد سليمان، الذى عانى من التجاهل مؤخرًا قبل أن ينصفه أجيرى باختياره للانضمام للمعسكر.

وباتت كل العناصر الموجودة فى المعسكر جاهزة للمشاركة بعد شفاء حارس الزمالك الأساسى من الكدمة التى تعرض لها فى المران، بينما يفكر أجيرى فى إراحة نجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح الذى انضم للمعسكر الأربعاء من هذا اللقاء حتى يحصل اللاعب على فترة راحة جيدة، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب أجيرى لخوض المباراة.

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وشهدت تدريبات المنتخب منافسة شرسة بين كل اللاعبين الذين تسابقوا لنيل ثقة المدير الفنى للمشاركة فى اللقاء ومحاولة إقناع المدير الفنى لاختيارهم فى القائمة التى ستشارك فى البطولة.

وينتظر أن يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى وأيمن أشرف ومحمود علاء ونبيل عماد دونجا، وأحمد المحمدى وعبدالله السعيد، وطارق حامد، ومحمود تريزيجيه ووليد سليمان ومروان محسن.

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب التنزانى المباراة سعيًا لتحقيق العديد من المكاسب الفنية أمام الدولة المستضيفة، منها التعود على أجواء البطولة وامتصاص حماس الجماهير من أجل الظهور بصورة طيبة فى البطولة.

وأكد إيمانويل أمونيكى، المدير الفنى لمنتخب تنزانيا، أنه يأمل فى تحقيق أهدافه من مباراته أمام الفراعنة وقال: «مباراة قوية أمام منتخب قوى سيسعى للظهور بشكل طيب قبل خوض المنافسات الرسمية للبطولة، ونمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين نسعى من خلالهم للتأهل للدور الثانى، خصوصًا أن قوام المنتخب من الذين يمتلكون طموحًا كبيرًا. ويخوض منتخب تنزانيا مبارياته ضمن منتخبات المجموعة الثالثة التى تضم الجزائر وكينيا والسنغال. ويشارك منتخب تنزانيا للمرة الثانية فى تاريخه فى البطولة بعد 39 عامًا من الغياب منذ ظهوره الأوحد فى نسخة نيجيريا عام 1980.

ويخوض المنتخب التنزانى جميع مبارياته فى دور المجموعات على ملعب «الدفاع الجوى» بالقاهرة، بداية من مباراة السنغال يوم 23 يونيو فى السابعة مساء، ثم يواجه كينيا يوم 27 يونيو فى العاشرة مساء، ويختتم مشواره فى دور المجموعات بمواجهة الجزائر يوم 1 يوليو فى تمام التاسعة مساء.