شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم برنامج الإعداد في اجتماع السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة «السبت» المقبل مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول لحسم مصير معسكر الإعداد الخارجي خلال الشهر المقبل، ومناقشة اعتماد برنامج الإعداد الذي سيقدمه الجهاز الفنى للفترة المقبلة.

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واستقر الرأي داخل الجهاز الفني على بدء برنامج الإعداد بمعسكر إعداد داخلى في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر أو إحدى المدن الساحلية، والذي سيتم تخصيصه للمرحلة الأولى من برنامج الإعداد، والتي سيتم تخصيصها للشق البدنى ورفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة الراحة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتتجه النية داخل مجلس الإدارة لتأجيل المعسكر الأوروبى بسبب النقص العددى بصفوف الفريق بسبب انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخبات سواء المنتخب الأول أو الأوليمبى، خصوصًا أن الجهاز الفنى يرغب في الاستقرار على القائمة النهائية الرسمية قبل معسكر الإعداد الأوروبي.

من جهة ثانية، سادت حالة من الارتياح داخل مجلس الإدارة والجهاز الفنى بعد تأجيل الدوري لما بعد بطولة الأمم الإفريقية وأكد مرتضى منصور، رئيس النادى أنه نجح في الدفاع عن حق ناديه المشروع، وأحبط جميع المحاولات لاستكمال الدورى قبل كان 2019.