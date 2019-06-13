سوموديكا يقترب من الدوري التركي

أوضح وسيط التعاقدات محمد النمر أنّ مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأسبق، الروماني ماريوس سوموديكا قد اقترب بشكل كبير من العودة للتدريب في الدوري التركي.

وكشف النمر أنّ الروماني قد اقترب من القيادة الفنية لنادي “غازيشهير” وسيوقع العقد خلال الساعات القليلة القادمة، إلّا أنّه لم يكشف عن مدة العقد.

وإذا أتمّ سوموديكا التعاقد مع الفريق التركي، فإنّها ستكون المرة الثانية له لتولي الدفة الفنية لفريق تركي، بعد أن سبق له قيادة نادي “قيصري سبور” قبل قيادة الشباب في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أنّ الروماني قد فسخ عقده بالتراضي مع الفريق العاصمي الأبيض، بعد أن احتل المركز الخامس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث “التعاون”.