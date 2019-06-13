بالصور: منتخب مصر يحتفل بصلاح والمحمدي

احتفل لاعبو المنتخب المصري مساء اليوم، بمحمد صلاح، نجم ليفربول، بمناسبة فوزه بدوري أبطال أوروبا، كما شمل الاحتفال أحمد المحمدي، جناح أستون فيلا، بمناسبة صعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانضم صلاح لمعسكر المنتخب المصري اليوم، استعدادًا لخوض نهائيات أمم أفريقيا المقبلة.
وستخوض مصر مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، غدًا والأحد المقبل، ومن المنتظر أن يغيب صلاح عن اللقاء الأول.
وسيلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، في البطولة القارية، والتي تضم أيضًا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.
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