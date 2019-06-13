شكرا لقرائتكم تفاصيل وصول محمد صلاح والتشكيل المتوقع لمباراة غداً امام تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمد صلاح اليوم لمعسكر منتخب منتخب مصر استعدادً لكأس امم افريقيا 2019 بمصر و كان في استقباله المسئولين.

و شارك محمد صلاح في التدريبات اليوم بالجري حول الملعب و المشي بالكرة، و كان بمفرده في الغرفه الخاصه به في فندق الاقامه.

و لن يشارك نجم ليفربول امام تنزانيا غداً في المباراة الوديه للفراعنة استعداداً لكأس امم افريقيا نظراً لانضمامه للمعسكر متأخراً بأتفاق بينه و بين الجهاز الفني.

وعن التشكيل المتوقع لمباراة تنزانيا غداً:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن اشرف.

خط الوسط: نبيل دونجا، طارق حامد، عبد الله السعيد، وليد سليمان، محمود تريزيجية.

خط الهجوم: مروان محسن او أحمد علي.