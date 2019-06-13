شكرا لقرائتكم دونجا : لم أشك فى إنضمامى لقائمة المنتخب ولن أكون ضيف شرف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادى بيراميدز والمنتخب الوطنى إنه يرغب بالمشاركة أساسيا فى صفوف الفراعنة استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل. أضاف دونجا فى تصريحات لـ قناة "on sport" “" جميع اللاعبين والجهاز الفني لديهم دوافع للفوز بالبطولة خاصة أنها تقام في مصر ووسط حضور جماهيري ولن اكون ضيف شرف بالبطولة". Advertisements تابع "لا يوجد لاعب أساسي ولاعب احتياطي مع خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، نتدرب بجدية وحماس للتواجد أساسيا، من ينول شرف المشاركة أساسيا ندعمه للتألق والفوز". أكمل "منذ انضممت أول مرة للمنتخب بمباراة النيجر، وأديت بشكل جيد، كنت على قناعة بالمشاركة في كأس الأمم، وبالتالي بقيت في القائمة النهائية".

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