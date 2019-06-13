شكرا لقرائتكم إسلام الفار يقترب من الإنضمام لوادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب وادى دجلة من ضم إسلام الفار صانع ألعاب فريق النجوم خلال الإنتقالات الصيفية القادمة استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

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استقر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على إقامة معسكر إعداد خارج القاهرة، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد 2019 - 2020، وذلك بعدما انتهى الموسم الحالى للفريق الدجلاوى.

وحصل فريق وادى دجلة، على فترة راحة سلبية لمدة أسبوعين، قبل أن يعودوا إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد عقب إنتهاء فترة الإجازة.