إسلام الفار يقترب من الإنضمام لوادى دجلة...

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جدة - عمرو شويل اقترب وادى دجلة من ضم إسلام الفار صانع ألعاب فريق النجوم خلال الإنتقالات الصيفية القادمة استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.
استقر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على إقامة معسكر إعداد خارج القاهرة، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد 2019 - 2020، وذلك بعدما انتهى الموسم الحالى للفريق الدجلاوى.
وحصل فريق وادى دجلة، على فترة راحة سلبية لمدة أسبوعين، قبل أن يعودوا إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد عقب إنتهاء فترة الإجازة.
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