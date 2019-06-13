شكرا لقرائتكم "هدف" الأهلي يجري جراحة ناجحة في عينه اليمني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجري اسلام عيسي نجم النادي المصري جراحة ناجحة في عينه اليمني. ويسعى النادى الأهلى للإستفادة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع عدد كبير من نجوم الدوري المصري والدوريات الأفريقية للإستفادة بهم فى المباريات المقبلة خاصة بطولة أفريقيا للأندية الأبطال. Advertisements ويعد اسلام عيسي على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف.

لاعب الأهلى المستهدف

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