شكرا لقرائتكم استبعاد على معلول من الكان بناءاً على طلبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال استبعاد الدولي التونسي على معلول من قائمة منتخب بلاده المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري الى 19 يونيو المقبل، يثير استغراب وأندهاش الجماهير المصرية وخاصة الأهلاوية منهم.

وجاء استبعاد على معلول من القائمة بناءاً على طلبه، بعد حدوث ازمة بينه وبين الان جريس المدير الفني لنسورج قرطاج، علي هامش مباراة كرواتيا الودية، ليتدخل وديع الجريء رئيس الإتحاد التونسي لكرة القدم ويخرج اللاعب من القائمة فى نهاية الأمر.

وأكد مصدر مقرب من على معلول أن اللاعب رأى أن هناك استحالة فى استمراره بمعسكر المنتخب بعد حدوث المشادة بينه وبين جريس، مفضلاً الاستبعاد من أجل مصلحة منتخب بلاده، وتوفير التركيز لزملائه قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية.