مصر تعول على 15 محترفاً في أمم إفريقيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يضم المنتخب المصري لكرة القدم في صفوفه ثمانية لاعبين محترفين في الخارج، بجانب 15 لاعبا من أندية الدوري المصري.
ويمتلك نادي بيراميدز أكبر عدد من اللاعبين في المنتخب الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، والتي تقام خلال الفترة من 22 يونيو إلى 19 يوليو في مصر.
ويعد وليد سليمان "34 عاما" أكبر اللاعبين في تشكيلة المدرب المكسيكي أغيري، أمام الأصغر فهو باهر المحمدي "22 عاما"، بينما يعتبر أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب بـ "86 مباراة"، فيما يعد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أبرز الهدافين "39 هدفا".
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو وأوغندا وزمبابوي.
ويفتتح مشواره بملاقات منتخب زمبابوي، ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام تنزانيا، يوم الخميس، وغينيا في 16 الشهر الجاري، وسمحت الجهات الأمنية بدخول 30 ألف متفرج لودية تنزانيا.
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