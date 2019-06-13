شكرا لقرائتكم روما يخسر مليوني دولار لانسحابه من كأس الأبطال الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء انسحابه من بطولة كأس الأبطال الدولية الودية بسبب "مشاركته غير المتوقعة" في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي. واحتل روما المركز السادس في الدوري الايطالي الموسم الماضي وهو ما أفقد الفريق فرصة التأهل لدوري الأبطال وعليه أن يشارك الآن في الدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي والذي يبدأ 25 يوليو تموز ما يتعارض مع موعد إقامة كأس الأبطال الودية.

وكان من المقرر أن يخوض روما ثلاث مباريات في الولايات المتحدة ضد غوادالاخارا وأرسنال وبنفيكا. وقال روما إن فيورنتينا سيحل بدلا منه في البطولة.

وقال غويدو فينجا الرئيس التنفيذي لروما "درسنا كل البدائل المتاحة لتجنب الانسحاب ولكن في نهاية المطاف كان يجب اتخاذ هذا القرار في ضوء التزامات الموسم الجديد".

وسيشارك في كأس الأبطال الدولية، وهي بطولة ودية تقام قبل انطلاق الموسم الجديد وتنظمها مجموعة ريليفنت ومقرها الولايات المتحدة، 12 فريقا هذا الموسم وستقام مباريات البطولة في الولايات المتحدة وسنغافورة والصين وإنجلترا وويلز والسويد.

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وذكرت صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن غياب روما عن البطولة سيكلف خزينة النادي مليوني دولار.

وقال البرتغالي باولو فونسيكا مدرب روما الجديد الذي تولى منصبه يوم الأربعاء إن البداية المبكرة ستكون صعبة.

وقال فونسيكا الذي كان يدرب شاختار دونيتسك "ربما يكون أمام الفريق أربعة أسابيع فقط قبل أول مباراة في الموسم الجديد. لهذا أعتقد أن عملية التكيف يجب أن تتم بأقصى سرعةK أنا واثق أننا سنبني فريقا يفتخر به جمهوره. فريق يتحلى بالشجاعة والحماس والطموح. إذا كان لديك هذه المكونات فستتاح لك فرص أكبر لتحقيق انتصارات. أعتقد أن الكثير من اللاعبين يتمتعون بقدرات تقديم كرة جريئة وهجومية وطموحة وهي الطريقة التي أرغب في تنفيذها".

وأضاف فونسيكا أن تدريب روما كان حلما تحقق وأضاف "أنا مدرب طموح للغاية. كان أحد أهدافي الرئيسية أن انتقل لتدريب أحد أكبر الفرق في أوروبا".