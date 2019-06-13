«دبي ستارز» يستضيف فعالية مركز الجميرا للتعليم الإسلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مجمع «دبي ستارز» الرياضي فعالية رياضية ترفيهية وهي التجمع العائلي الذي نظمه مركز الجميرا للتعليم الإسلامي، بحضور العديد من العائلات من مختلف الجنسيات والأعمار، وجاءت الفعالية ضمن التجمع السنوي للمركز بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتضمنت الفعالية العديد من الألعاب الرياضية، مثل كرة السلة، وتنس الريشة، وكرة الطاولة، والعديد من الأنشطة البدنية والترفيهية للأطفال امتدت على مدار 5 ساعات.

وقال طاهر خالد منظم فعالية مركز الجميرا للتعليم الإسلامي في مجمع «دبي ستارز» الرياضي: برعاية مركز الجميرا الإسلامي ومجموعة «ماستر مايند» استطعنا تنظيم التجمع العائلي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في الملاعب الرياضية والمرافق الترفيهية لمجمع «دبي ستارز» الرياضي، الجميع من أطفال وسيدات ورجال استمتعوا بالعيد في أجواء احتفالية ترفيهية ورياضية بتنظيم ومساندة من مجمع «دبي ستارز الرياضي» جعلت منها تجربة رائعة لا تنسى، ونتطلع للتعاون مع مجمع «دبي ستارز» الرياضي في تنظيم فعالياتنا المستقبلية.

يذكر أن مجمع «دبي ستارز» الرياضي يضم ملاعب داخلية مكيفة ومجهزة لاستضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية لمختلف الألعاب الرياضية.