شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل: التلاعب موجود وظاهر للعيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

قررت لجنة الانضباط في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي أول أمس الثلاثاء تأجيل الحكم في الشكوى المقدمة من نادي الإمارات ضد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي والبرازيلي غابريال مهاجم حتا، بعد الفيديو الذي انتشر للاعبين ويظهر فيه غابريال «يغمز» خلال تسديده لركلة جزاء خلال مباراة شباب الأهلي والفجيرة بالجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وأوضح حمدان الزيودي المتحدث الرسمي للجنة الانضباط أن تأجيل الحكم في قضية الفيديو إلى جلسة يوم الأربعاء 19 يونيو الجاري، يمنح جميع الأطراف الفرصة حتى الأحد المقبل لتقديم ردودهم على ما تم في جلسة أول أمس، وقال إن اللجنة استمعت لممثل نادي الإمارات مقدم الشكوى بحضور مستشاريه القانونين، وإلى نادي الفجيرة واللاعب البرازيلي غابريال وكذلك اللاعب ماجد ناصر ونادي شباب الأهلي وتم اطلاع كل الأطراف على شريط المباراة الرسمي الذي تم طلبه من لجنة دوري المحترفين ولم نعتمد أي فيديو مقدم من اي جهة اخرى وذلك من باب الحيادية.

وكشف الزيودي ان نادي الإمارات طالب من خلال شكواه إدخال حكم المباراة أحمد عيسى كخصم بعد أن قام بإلغاء هدفين في المباراة، وكذلك لاعب شباب الأهلي المولدوفي لوفانور هنريكي معتبرين أنه تعمد ارتكاب ركلتي جزاء وسيتم الاستماع إليهما في جلسة يوم الأربعاء المقبل قبل البت في الشكوى.

ومن جانبه، اعتبر محمد اسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم في نادي الإمارات ان القضية تستحق كل هذا الصخب، وقال: «لقد تقدمنا بالشكوى في الزمن المحدد قبل مرور 48 ساعة وتمت إدارة القضية بشكل احترافي وتم استدعاء كل الأطراف».

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وأضاف: «الفصل الأول من القضية أثبت أن المختصين في رياضة كرة القدم والشارع الرياضي يعرفون أن القضية ليست بالسهلة والدليل التركيز العالي، ومن ناحيتنا كان الاهتمام كبيرا وتم استقطاب مجموعة من المحامين الضالعين وعلى رأسهم صالح العبيدلي والإسبانية روزاليا أورتيغا والتي لها باع كبير جداً في التاريخ والأقسام الرياضية حول العالم»

وتابع: «الجلسة الأولى كانت مهمة بالنسبة لنا واستمر الاستماع لإفادتنا في فترة استمرت نحو ساعتين قدمنا من خلالها كل المواد والأوراق التي يمكنها أن تخدمنا في القضية. لقد رتبنا الأمور وجهزنا كل اللقطات التي تظهر الإيماءات والإيحاءات والحركات التي كانت موجودة في شريط الفيديو ويجب علينا ان نشكر لجنة الانضباط لأنها كانت مستمعة وهذا يثبت أننا نتعامل بكل شفافية في دولة الإمارات».

وأشار محمد إسماعيل إلى أنهم في نادي الإمارات قدموا دلائل واضحة جداً وقال إن المحامين بعد اطلاعهم على القضية ودراستها بشكل دقيق أعطوا النادي الإحساس بأن حقه لا يمكن أن يضيع لذلك استرسلوا في القضية بحكم أن المواد واضحة ومعروفة على المستوى الدولي في «فيفا» أوالمعمول بها في داخل الدولة والتي تنطبق بشكل واضح على ما ظهر في شريط المباراة.

وكشف أنهم لن يترددوا في الدفع بأوراق قضيتهم إلى أبعد الحدود عبر القنوات القانونية الرسمية حتى لو وصلت إلى المحكمة الدولية الرياضية (كاس)، وقال: «نحن لدينا ثقة عالية في اتحاد الإمارات لكرة القدم وبلجنة الانضباط وفي الديمقراطية الموجودة في دولتنا والحقوق التي تؤخذ لكل الأطراف، وهذه القضية ليست سهلة لأنها تحدث لأول مرة في دورينا، لذلك فهي تحتاج إلى قرار يطبق فيه القانون بشكل صحيح ونحن لا نريد غير القانون، والواقع لقطات الفيديو انتشرت بصورة كبيرة في السوشيال ميديا ولايختلف اثنان ان ما حدث في المباراة لم يكن شيئاً طبيعياً ونتمنى ان يكون هناك قرار شجاع حسب المواد المطروحة والتلاعب الموجود وظاهر للعيان».

واكد محمد إسماعيل أنهم بدفوعاتهم هذه لا يريدون الا تطبيق القوانين في هذه الواقعة، مشدداً على انهم لايستهدفون أي كيان او شخص من خلال القضية وانما يريدون ان تثبت هذه الواقعة، لافتاً إلى انه حسب استفساراتهم تأكدوا أن هذه القضية لا تأخذ وقتا كبيرا في الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية لأننا نمشي على دلائل واضحة جداً.

وعن لجوء ماجد ناصر الى القضاء بسبب تشويه سمعته قال العوضي: «نحن لم نأت بأشياء من وحي الخيال ماجد ناصر شخص عزيز علينا جميعاً ولا نستطيع ان نخدشه، نحن نتحدث عن واقعة فقط، وحتى إن علاقتنا بنادي شباب الأهلي مميزة جداً وطلبنا منهم لاعبين».