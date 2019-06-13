عائلة هازارد تشجع ميسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدم نادي ريال مدريد نجمه البلجيكي ايدين هازارد، اليوم، في حفل حاشد سيقام في «البرنابيو»، في الوقت الذي استمر لاعب تشيلسي السابق في إغضاب مشجعي ريال مدريد بعدما اعترف في مؤتمر صحفي بأن «لا مجال لمقارنته بميسي الذي لا يقارن لأنه الأفضل في العالم».

وكان هازارد عبر أكثر من مرة عن إعجابه بنجم برشلونة، وقال عندما تواجه تشيلسي وبرشلونة في ذهاب موسم 2017-2018 (1-1) بلندن: «كل أولادي الثلاثة حضروا المباراة لمشاهدة ميسي، ابني الأكبر يعشق ميسي، كلنا مشجعون لليو لأنه لاعب مميز».

من جهته، أثنى مدرب بلجيكا ماترينيز على نجم ريال مدريد الجديد، وقال: «قصر قامته يسمح له بمزيد من مهارات المناورة».