الإمارات تشارك في الألعاب الجامعية بنابولي في يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تشارك رياضة الإمارات الجامعية، في دورة الألعاب الجامعية العالمية «يونيفيرسياد 30»، والمقررة في مدينة نابولي الإيطالية، في الفترة من 3 إلى 14 يوليو/‏تموز المقبل، ويخوض وفدنا الرياضي المنافسات في 3 ألعاب هي المبارزة والتايكواندو والسباحة، وتأتي المشاركة تحت مظلة الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي الذي أعلن اكتمال جميع الاستعدادات لخوض المحفل العالمي والمنافسة على المراكز الأولى.

وتم الاستقرار على القائمة النهائية للاعبي المنتخبات الوطنية الثلاثة المشاركة، ففي لعبة المبارزة تم اختيار اللاعبين عبدالله الحمادي وخليفة الزرعوني بناء على النتائج التي حققها كل منهما في مشاركاتهما المحلية والعربية والإقليمية والدولية، وفي لعبة التايكواندو تم اختيار لاعبين اثنين هما محمد جمال وعبدالرحمن لوتاه.

وأوضح الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، أن مشاركة الدولة تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة شباب الإمارات الجامعي في المحافل الدولية، ورفع علم الدولة فوق منصات التتويج، مشيراً إلى أن الهدف هو الحصول على المراكز الأولى في جميع البطولات والفئات.ومن جهته أكد الدكتور حمد كرم الكعبي، أمين عام الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، رئيس وفد الدولة المشارك في الدورة، اكتمال جميع الاستعدادات للمشاركة، وقال إن إعداد الفرق تم على أعلى مستوى، كما تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي الألعاب المشاركة في الدورة للتأكيد على حسن تمثيل الدولة في المحفل العالمي.