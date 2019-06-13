شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة ألمانية واستعادة ثقة إيطالية في تصفيات «يورو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابعت إيطاليا وبلجيكا وإيرلندا الشمالية انطلاقتها القوية في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم بتحقيق كل منها الفوز الرابع توالياً الثلاثاء في الجولة الرابعة التي شهدت انتصاراً كاسحاً لألمانيا على إستوينا 8-صفر.

وفجرت فرنسا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة وبطلة العالم، جام غضبها عقب خسارتها أمام مضيفتها تركيا في الجولة الماضية، بفوز كبير على مضيفتها أندورا برباعية نظيفة.

ونجت إيطاليا من فخ البوسنة عندما قلبت الطاولة عليها بتحويل تخلفها صفر-1 في الشوط الأول إلى فوز 2-1 في تورينو ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

كانت البوسنة البادئة بالتسجيل عبر مهاجم روما الإيطالي إدين دزيكو (32)، وأدرك مهاجم نابولي لورنتسو إينسينيي التعادل مطلع الشوط الثاني (49)، قبل أن يمنحها ماركو فيراتي الفوز في الدقيقة (86).

وهو الفوز الرابع توالياً لإيطاليا التي عززت صدارتها المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما مني فريق البوسنة بخسارته الثانية توالياً فتجمد رصيدها عند 4 نقاط وتراجعت إلى المركز الخامس.

وقال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني «جميع المباريات صعبة خصوصاً عندما تضطر لخوض مباراتين في فترة قصيرة وفي وقت انتهت فيه منافسات الدوري»، مضيفاً «البوسنة لديها العديد من اللاعبين الفنيين وكنا نعرف أن المهمة ستكون صعبة».

وكانت إيطاليا صاحبة الأفضلية في بداية المباراة لكن دون فعالية أمام مرمى الضيوف الذين سدوا المنافذ واعتمدوا على الهجمات المرتدة، وأنهوا الشوط الأول بهدف دزيكو(33).

ودفعت البوسنة ثمن إهدارها للفرص السهلة في الشوط الأول فاستقبلت شباكها هدفين في الشوط الثاني، الأول بطريقة رائعة عندما انبرى فيديريكو برنارديسكي لركلة ركنية لعبها مباشرة إلى اينسينيي الذي سددها على الطاير بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى للحارس إبراهيم سيهيتش (49)، والثاني عندما توغل إينسينيي داخل المنطقة وهيأ كرة إلى فيراتي غير المراقب فسددها زاحفة بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (86).

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وقاد لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد منتخب بلاده بلجيكا إلى الفوز الرابع تواليا عندما سجل ثنائية في الانتصار على ضيفه الإسكتلندي 3-صفر ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وسجل لوكاكو هدفيه في الدقيقتين 45+1 و57، وأضاف كيفن دي بروين الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعززت بلجيكا، موقعها في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط أمام إسكتلندا. وفي المجموعة الثالثة، حققت ألمانيا فوزاً كاسحاً على إستونيا قوامه ثمانية أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها ماركو رويس (10 و37) وسيرج غنابري (17 و62) وليون غوريتسكا (20) وإيلكاي غوندوغان (26 من ركلة جزاء) وتيمو فيرنر (79) ولوروا سانيه (88).

وعلق رويس على الفوز قائلاً: «كانت لدينا النية لتسجيل الكثير من الأهداف»، مضيفاً: «لكن لا يمكننا تقييم مستوانا ضد هذا النوع من الخصوم، سنبقى واقعيين ونرغب أيضا في أن نكون جيدين في الهجمات المرتدة خلال مواجهة هولندا».

وكانت ألمانيا استهلت مشوارها في التصفيات بفوز ثمين على مضيفتها هولندا 3-2، وهي حققت أمس الأول فوزها الثالث توالياً، فيما غابت هولندا عن الجولتين الثالثة والرابعة، بسبب خوضها نصف نهائي ونهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وضمن المجموعة ذاتها، حققت إيرلندا الشمالية الأهم بفوز رابع توالياً وبقيت في صدارة المجموعة عندما هزمت بصعوبة مضيفتها بيلاروسيا بهدف وحيد سجله باتريك ماكناير (86).

وفي المجموعة الثامنة، عوض منتخب فرنسا خيبته أمام تركيا برباعية نظيفة في مرمى أندورا تناوب على تسجيلها كيليان مبابي (11) ووسام بن يدر (30) وفلوريان توفان (45+1) وكورت زوما (60) الأهداف. وكانت فرنسا سقطت في الجولة السابقة أمام تركيا صفر-2.

وأجرى المدرب ديدييه ديشان تعديلات كثيرة على تشكيلته فاشرك المدافعين ليو دوبوا، كليمان لانغليه وكورت زوما أساسيين لأول مرة، وكذلك مهاجم إشبيلية الإسباني وسام بن يدر بعد انسحاب كينغسلي كومان.