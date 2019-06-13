شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «الخضر» يتعادل مع بوروندي وإبعاد هاريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخب الجزائر لكرة القدم مع نظيره منتخب بوروندي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا. وتقدم بغداد بونجاح، للمنتخب الجزائري في الدقيقة 67، وتعادل عبدول فيستون لاعب شبيبة القبائل وصيف الدوري الجزائري لمنتخب بوروندي بعد 6 دقائق فقط.
ويلعب المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام مالي الأحد المقبل، وتلعب الجزائر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال، وكينيا وتنزانيا، فيما يلعب منتخب بوروندي في الثانية مع منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر.
هذا وأفادت تقارير إخبارية بأن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قرر إبعاد هاريس بلقبلة، لاعب خط وسط نادي بريست الفرنسي عن تشكيلة «الخضر» بسبب تداول فيديو له.
وكان بلماضي، اختار بلقبلة ضمن قائمة ال 23 لاعبا التي ستمثل الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا وذكرت مصادر أن بلماضي قرر بصفة رسمية إبعاد بلقبلة، وأبدى تذمره من سلوك اللاعب المسيء لسمعة المنتخب الجزائري.
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