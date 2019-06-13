شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يتعاقد مع الغرايري مدرباً ويضم علي خالد وراشد أحمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يخطط فريق الحمرية إلى الصعود لدوري الخليج العربي في الموسم المقبل وعلى (طريقة الثالثة ثابتة) يعتقد مسؤولو العنابي أنه آن الأوان ليصل الفريق إلى مصاف الأندية المحترفة.

وكان الحمرية قريباً من تحقيق هدفه في العام قبل الماضي حينما خاض مباراتي الملحق أمام الإمارات، كما نافس في الموسم الماضي حتى الجولة الأخيرة، وهو يحاول هذا الموسم الاستفادة من التجربتين السابقتين وتفادي الأخطاء.

عملت إدارة الحمرية مبكراً لترتيب أوراقها فتعاقدت مع التونسي غازي الغرايري المدرب السابق للعروبة، وصاحب التجربة الواسعة مع كرة الإمارات بعدما سبق له قيادة الإمارات والشعب، وسبقت هذه الخطوة تعيين محمد إسماعيل مدرباً مساعداً للاستفادة من خبراته الكبيرة إلى جانب أنه المدرب السابق لفريق 20 سنة بالنادي الحاصل على بطولتي الدوري والكأس، علماً أن سبعة لاعبين على الأقل من هذا الفريق سيكونون ضمن صفوف الفريق الأول، وأيضاً لتفاهم إسماعيل وانسجامه مع المدرب الغرايري فهما عملا معاً في نادي الشعب، وكان الغرايري طلب ضمه للجهاز الفني عندما تعاقد معه العروبة الموسم الماضي لكنه اعتذر مفضلاً الاستمرار مع فريق 20 سنة بالحمرية.

وبدأت خطوات تعزيز قدرات الفريق بضم الحمرية هداف فريق صحار العماني سعيد عبيد وهو ثالث هدافي الدوري العماني برصيد 14هدفاً في آخر نسخة وتم تقييده كلاعب مقيم، فيما تم التعاقد مع علي خالد مهاجم فريق حتا وهو يعد مكسباً للفريق فهو لاعب سريع ويملك حلولاً وكان من العناصر الجيدة في فرقة الإعصار وقبله تعاقد النادي مع عبدالله نني مدافع الإمارات ودبا الحصن السابق، وهو مدافع صاحب تجربة ويجيد اللعب في مركزين إلى جانب سعود راشد مدافع فريق دبا الحصن وراشد أحمد حارس مرمى الشارقة ويفاوض الحمرية حالياً مدافعين تألقا بصورة لافتة في دوري الهواة، كما يقود مفاوضات مع لاعب ارتكاز.

وكانت إدارة النادي جددت عقود طلال عبدالله وطلال مبارك والمهاجم محمد ناصر مع استمرار عقود الحارسين محمد سعيد جمعة وأحمد حسين واللاعبين عبدالله العامري وعثمان الهامور وسالم سعيد وراشد الذري وسعيد عادل، وينتظر النادي رد نادي الشارقة بخصوص لاعبين طلب استعارتهم من بطل دوري الخليج العربي.

وعلى صعيد المعسكر التحضيري ينتظر أن يغادر مساعد المدرب اليوم إلى هنغاريا لمعاينة مكان المعسكر والوقوف على الأجواء والترتيبات قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوصه وهناك عروض مقدمة للنادي من صربيا وألمانيا، لكن تبدو هنغاريا الأقرب.

ويدرس الجهاز الفني أكثر من خيار بخصوص الأجانب فهناك مهاجم مغربي مرشح للانضمام للفريق ولاعب من الأرجنتين وآخر برازيلي إلى جانب المغربي كامل الشافني الذي برزت أصوات مطالبة بالاستفادة منه وإعادته للملاعب بعد أن تحول للتدريب وعين مساعداً لأحد مدربي الفرق السنية بالنادي.

واعتبرت إدارة النادي أن كل اللاعبين الذين تم وسيتم التعاقد معهم وافق عليهم المدرب أو طالب بهم، مؤكدة أنه تم منح الصلاحيات كاملة فيما يتعلق بعملية الإحلال والإبدال.

على خط آخر، ينتظر أن يصل إلى البلاد اليوم المغربي إبراهيم بوفود مدرب فريق مسافي بعد أن أمضى إجازة في بلاده، وهو سيجتمع مع الإدارة لبحث وضع الفريق وموقف اللاعبين الذين انتهت عقودهم وهناك اتجاه لتجديد عقود معظم اللاعبين، كما سيتم التجديد لبقية أعضاء الجهاز الفني، فيما ينتظر أن يتعاقد النادي مع ثنائي أجنبي جديد كبديلين للغيني سيمون والسنغالي يالي. وكان مسافي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 25 نقطة وحصل على إشادات كبيرة بعد عودته من التجميد وقدم نفسه كفريق واقعي يلعب بطريقة معينة تناسب إمكاناته وتراعي الفوارق مع منافسيه.

Advertisements

واعتبر إبراهيم بوفود مدرب الفريق أن المركز السادس ليس سيئاً قياساً بالإمكانات لكنهم كانوا يستحقون مركزاً أفضل قياساً بالأداء والمستوى الذي قدمه الفريق في الموسم بشكل عام، وسيعمل مسافي على الحصول على مركز أفضل في الموسم الحالي.

من جهة أخرى، غادر أكثر من ستة لاعبين مؤثرين قائمة فريق العروبة فقد عاد نهيان وفهد وخليل نصيب المعارون إلى ناديهم دبا الفجيرة، فيما انتهت إعارة منصور شوكان من الوحدة وانتهى عقد الثنائي الأجنبي اديلسون وكاريكاري، ولم يتم التجديد لعلي ربيع ومحمد المعيني وغيرهما، كما غادر المدرب الغرايري لتدريب الحمرية.

وينتظر تحد كبير إدارة العروبة باعتبار أن الفريق الجيد الذي تم بناؤه خلال عام كامل غادر معظم عناصره ويتوجب على العروبة البحث عن مجموعة جديدة من اللاعبين وبناء فريق جيد ومتابعة النجاحات التي حققها في العام الماضي، حيث كان قريباً جداً من الصعود لدوري الخليج العربي وأنهى الموسم ثالثاً خلف حتا الذي تفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.

وقال خليفة راشد الملاحي إنهم يفاوضون مجموعة من اللاعبين الجيدين حالياً، وذكر أنهم يرغبون في تجديد عقود مجموعة أخرى، وعن التدريب أفاد بأن هناك عدة خيارات وسير ذاتية لمدربين تعكف الإدارة على دراستها لكنه توقع أن يكون المدرب الجديد للفريق عربياً.

طبيب: اعتذرت لمصفوت بسبب اختلاف وجهات النظر

شكر المدرب بدر طبيب، إدارة فريق مصفوت، وذكر أنها دعمته وقدمت له كل المساعدات الممكنة، وكان طبيب أشرف على فريق مصفوت في العام الماضي، ولكنه لم يجدد عقده، وقال: الزحمي رئيس مجلس الإدارة بالذات، وقف معي بكل قوة، وفقاً لإمكانات النادي التي يعلمها الجميع، وأنا اشكره شكراً خاصاً وجزيلاً.

وأضاف: كان متمسكاً بي، ولكني اعتذرت عن عدم الاستمرار بسبب اختلاف في بعض وجهات النظر وهذه أشياء تحدث، وغادرت النادي وأنا لا احمل شيئاً في خاطري على أحد، وهم كذلك، تعاملنا بكل ود واحترام، وانفصلنا بكل ود واحترام، وحاولت أن أفعل شيئاً مع الفريق، وأن احسن من نتائجه وحدث بالفعل تحسن كبير على الأداء بشهادة الجميع، وكنا بحاجة إلى لاعب هداف، ولو أننا استفدنا من الفرص ربما لكان ترتيب الفريق متقدماً وافضل بكثير من المركز الذي أنهى عليه الدوري.

ومضى: عموماً التجربة أضافت لي، ويكفي أنني تعاملت مع أشخاص محترمين، وتعرفت اليهم عن قرب وأنا سعيد بمعرفتهم والعمل معهم.

وتمنى طبيب التوفيق للمدرب الجديد للفريق المواطن عبدالغني نوح ووصفه بأنه مدرب كبير، وصاحب خبرة.