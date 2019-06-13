شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا يعرض منزله المسروق للبيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مهاجم تشيلسي المعار لأتلتيكو مدريد الإسباني ألفارو موراتا عرض منزله الذي تعرض للسرقة أثناء سفره مع المنتخب من قبل لصوص مسلحين ومقنعين للبيع. ويطلب 4 ملايين يورو ثمناً له. وعبرت زوجة موراتا الإيطالية أليس كامبل التي كانت في المنزل مع ابنيهما التوأم ومديرة المنزل والخادمة أثناء السرقة عن شعورها بالخوف.

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