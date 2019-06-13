اجتماع مثمر لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اجتماعه العادي بمقر النادي برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع المجلس على الإنجازات التي حققها النادي خلال الموسم الرياضي 2018- 2019 وعلى رأسها حصول النادي على درع التفوق العام لعام 2018، والذي يجسّد فوز النادي بمعظم البطولات التي نظمها اتحاد اللعبة خلال الموسم، وليحصل النادي على الدرع العام للعام التاسع على التوالي، وكذلك لحصول لاعبي النادي على بطولات فرق الناشئين، وبطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للناشئين» وبعض البطولات الفردية الأخرى، والتي بلغ عددها 30 إنجازاً، إضافة إلى الإنجازات التنظيمية الأخرى.

واعتمد مجلس الإدارة التعاقد رسمياً مع المدرب الأستاذ الدولي اليوناني الكبير افستراتوس جريفاس؛ ليكون مدرباً خاصاً لفريق الشباب بالنادي، ومديراً لأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، ويعد جريفاس من أفضل المدربين العالميين كما أنه سكرتير سابق للجنة المدربين الدولية بالاتحاد الدولي، وقد حصل على أرفع الشهادات التدريبية العالمية.

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واعتمد مجلس الإدارة التعاقد مع الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني لتدريب فرق الناشئين بالنادي، ويعد العدناني من أفضل اللاعبين العرب الذين حصلوا على بطولات دولية، ومارسوا التدريب في الفترة الأخيرة.

كما قرر مجلس الإدارة العمل على جذب اللاعبين المواطنين والمقيمين؛ للتدريب بأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، والعمل على نشر وتوسيع رقعة الممارسين للعبة الشطرنج من المواطنين ومن كافة الجنسيات العربية والأجنبية.

واطلع مجلس الإدارة على نتائج الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية التي نظمها النادي خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة من كافة لاعبي النادي، وبمتابعة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدربين والمدير التنفيذي، وعلى رأسها تنظيم بطولة الشارقة الدولية ال24 للشطرنج، وبطولة البطائح الدولية الأولى للشطرنج، والتعاون في تنظيم بطولة مليحة الدولية للشطرنج، إضافة إلى عدد آخر من الأحداث الثقافية والاجتماعية بالنادي ومشاركة من لاعبي النادي في بطولة الوفاء لزايد، التي نظمها نادي دبي للشطرنج وبطولة نادي دبي لأصحاب الهمم وهي من تنظيم اتحاد اللعبة، وشارك النادي في بطولة التسامح التي نظمها نادي فتيات الشارقة للشطرنج.

وتابع مجلس الإدارة النشاط الخاص بنشر وتعليم لعبة الشطرنج بكافة مناطق الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وتم افتتاح قاعة لتدريب اللعبة وجذب اللاعبين الصغار في نادي الحمرية بجهود ومباركة من مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وتم تنظيم بطولة البطائح الدولية الأولى للشطرنج بالتعاون مع بلدية ونادي البطائح الرياضي الثقافي وتم التعاون مع عدد من المدارس بمنطقة كلباء وخورفكان ليشمل العمل المنطقة الوسطى والشرقية؛ لنشر لعبة الشطرنج.