«مليحة لكرة الصالات» يجدد الثقة بمدربه الزرعوني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد نادي مليحة الرياضي، تعاقده وللموسم الرابع على التوالي مع المدرب الوطني بدر الزرعوني مديراً فنياً لقطاع كرة قدم الصالات.

وأكد مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، أهمية دور الكابتن بدر الزرعوني، وما يتحلى به من كفاءة رياضية عالية، وإنجازات عديدة، وما يتمتع به من خلق عالٍ، وأشار إلى أن أسرة نادي مليحة سعيدة بتواصل التعاون مع الزرعوني بوصفه واحداً من أسرة النادي. وأوضح أن بدر الزرعوني يمتلك رؤية واستراتيجية فنية لكرة قدم الصالات بالنادي، نظراً لتمتعه بخبرة عالية في هذا المجال تزيد على 11 عاماً، بالإضافة إلى الدورات التي خضع لها خلال مسيرته، مما أهله لأن يصبح محاضراً في مجال ورش ودورات المدربين.

وأشار مصبح بالعجيد الكتبي إلى أن الموسم القادم سوف يكون موسماً استثنائياً للنادي على مستوى الفريق الأول لكرة قدم الصالات، وكذلك على مستوى فريق الشباب لكرة قدم الصالات، وقال: «قلنا إنه سيكون موسم الحصاد لنادي مليحة».

من جهته، أعرب بدر الزرعوني عن سعادته بمواصلة توليه لمهمة قيادة الفريق الأول لكرة قدم الصالات للعام الرابع توالياً، موضحاً أن مهمته هذه المرة مختلفة، إذ إنها تمثل استكمال مشوار تحقيق الإنجازات ومواصلة إعداد الفريق للمنافسة، مشيداً بجهود ودعم مجلس إدارة نادي مليحة ورئيس مجلس الإدارة مصبح بالعجيد الكتبي لتوفير مختلف الدعم لفريق كرة الصالات.