الوحدة يضم ميلسي رسمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس ميلسي( 26 عاماً) لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من نادي الظفرة، وسوف يجري اللاعب الفحوص الطيبة في الأيام القادمة لإتمام عملية التعاقد.

وتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لنادي الظفرة على حسن التعاون وتسهيل كافة الإجراءات لانتقال اللاعب.

وعلى صعيد آخر، ينتظر الوحدة حسم صفقة الإسباني كارلتوس لوبيز لاعب نادي ليجا وارسو والذي تأخر وصوله إلى أبوظبي لأسباب عائلية.