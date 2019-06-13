«المحترفين» تستعرض تعديلات لوائح المسابقات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة دوري المحترفين اجتماعاً تنسيقياً مع الأندية المحترفة؛ لمناقشة تعديلات لوائح المسابقات؛ وذلك في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي.
ترأس الاجتماع ناصر عبد الله الحمادي، عضو اللجنة الفنية بلجنة دوري المحترفين، بحضور ممثلي الإدارات الفنية في الأندية المحترفة، وفريق العمل من إدارة العمليات والمسابقات باللجنة.
استعرض طه عزت مدير إدارة العمليات والمسابقات التعديلات التي طرأت على لوائح المسابقات، وشملت: لائحة دوري الخليج العربي، لائحة كأس الخليج العربي، لائحة كأس سوبر الخليج العربي، ودوري تحت 21 عاماً، لائحة الأمن والسلامة ثم لائحة المعدات.
وتعد تعديلات اللوائح إجراءً سنوياً، تحرص لجنة دوري المحترفين من خلاله على تحديث لوائحها، تماشياً مع القوانين الدولية في كرة القدم، إضافة إلى تطوير الجانبين الفني والتنظيمي.
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