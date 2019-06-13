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الظفرة يضم المصري حسن سامح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم عن التعاقد مع المصري حسن سامح مواليد 2001، وتقييده في الكشوفات كلاعب مقيم؛ بعد أن برز في فريق تحت 18 سنة في النادي خلال الموسم الماضي.

والجدير بالذكر أن هناك اثنين من اللاعبين المقيمين ضمن خيارات النادي؛ لضمهم للفريق الأول ومن المتوقع مشاركتهم مع «الفارس» في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في ألمانيا اعتباراً من 10 يوليو/تموز المقبل حتى يتاح للمدرب الصربي فوز رازوفيتش الوقوف على مستوياتهم، واتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

وسبق ضم المصري سامح، حسم إدارة نادي الظفرة ثلاث صفقات محلية بالتعاقد مع مسعود سليمان قادماً من النصر، وراشد مهير قادماً من العين ومحمد سيف قادماً من الوحدة، كما تعاقد مع المهاجم الهولندي مايكل روشيوفيل قادماً من نادي بلاده إن أي سي بريدا، ومن المتوقع أن تكمل الإدارة ملف الأجانب بمهاجم صريح.

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