شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يدخل سباق فيليكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني سباق الحصول على خدمات المهاجم البرتغالي الواعد فيليكس جواو. وذكرت تقارير أن مسؤولين من الأتلتي التقوا عائلة اللاعب صاحب ال 19 ربيعاً، ومسؤولين من نادي بنفيكا الثلاثاء الماضي بنية التوصل إلى اتفاق قريب، وأن اللاعب «متحمس جداً» لفكرة اللعب في الليجا. وتشكل صفقة جواو مقابل 120 مليون يورو مخاطرة رياضية كبيرة للنادي.

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