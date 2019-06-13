شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على استادات مجموعات بطولة الأمم الأفريقية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فى نسختها الـ32 فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وسط استعدادات كافة الاستادات التي تستضيف مباريات المجموعات الستة .

وتقام مباريات البطولة علي 6 استادات وهم استاد القاهرة الدولي والذي يستضيف المجموعة الأولي والتي تضم كل من مصر وزيمبابوي والكونغو وأوغندا، واستاد الاسكندرية الذي يستضيف المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي، واستاد الدفاع الجوي والذي يستضيف مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا، واستاد السلام الذي يستضيف المجموعة الرابعة التي تضم كل من المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا، واستاد السويس يستضيف المجموعة الخامسة والتي تضم كل من تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا، واستاد الاسماعيلية يستضيف المجموعة السادسة والتي تضم كل من الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.

Advertisements

واستعدت استادات محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية"، لذلك الحدث العالمى، حيث تم تجميل وتطوير استدادات المحافظات التى تم اختيارها لتشهد مباريات البطولة.

ويرصد الفيديو التالي السعة الجماهيرية لجميع الاستادات التي تستضيف البطولة ومجموعات البطولة بالإضافة إلى أبرز ما تم إنجازه وتطويره فى استادات المحافظات الأربع، لتظهر بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من عشاق الساحرة المستديرة وأمام العالم أجمع الذى سيتابع البطولة.