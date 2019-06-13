شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. استبعاد على معلول من الكان بناءاً على طلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال استبعاد الدولي التونسي على معلول من قائمة منتخب بلاده المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري الى 19 يونيو المقبل، يثير استغراب وأندهاش الجماهير المصرية وخاصة الأهلاوية منهم.

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