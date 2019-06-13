حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 6 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الرياضة الهامة أبرزها ، محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب يشارك فى التدريبات أستعدادا للأمم الأفريقية . فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر اجيري: لا يوجد شروط جزائية فى عقدى مع الفراعنة.. ولا اعتمد على لاعب واحد أحمد المحمدي: سعيد بالعودة للعب على استاد "الرعب" فى أمم أفريقيا طبيب المنتخب : مصر ضمن أفضل 5 منتخبات بدنياً فى كأس العالم اتحاد الكرة يضع شروطا لمشاركة الأندية فى أكثر من بطولة الموسم المقبل مرتضي منصور يكشف حقيقة عروض رحيل فرجانى ساسى عن الزمالك Advertisements "قانونية" الأهلي تجتمع غداً لمناقشة تطورات أزمة القيد الأفريقي سوبر كورة: هل يجدد الأهلى مفاوضات كودجو بعد تعثر صفقة العين؟ صور.. إقبال جماهيري كبير علي منفذ "تذكرتى" فى المركز الأوليمبي كاف يحسم مصير الالتماس على إيقاف جهاد جريشة الجمعة المقبل

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