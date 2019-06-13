أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 6 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الرياضة الهامة أبرزها ، محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب يشارك فى التدريبات أستعدادا للأمم الأفريقية . فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر شارك محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر فى مران الفراعنة الذى انطلق فى السابعة مساء اليوم استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. Advertisements اجيري: لا يوجد شروط جزائية فى عقدى مع الفراعنة.. ولا اعتمد على لاعب واحد كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا توجد أى شروط جزائية فى حالة خسارة لقب بطولة أمم أفريقيا التى تسضتيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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