شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يوضح أسباب أزمة مباريات بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ليست السبب الوحيد وراء أزمة موعد مباريات الدورى الممتاز عقب تأجيلها بعد بطولة الأمم الأفريقية والقرار ليس صادر من قبل لجنة المسابقات .

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أنه يوجد الاستجابة على أشياء غير صحيحة من قبل المسئولين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم و عدم العدالة بين فرق بطولة الدورى الممتاز .

وأشار سيد عبد الحفيظ أنه يتمنى عدم الوصول الى هذة المرحلة التى وصل لها بين الأهلى و اتحاد الكرة ولكن ندافع عن حقوق النادى بكل قوة .