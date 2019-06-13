شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تعرف علي السعة الجماهيرية لاستادات بطولة الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فى نسختها الـ32 فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وسط استعدادات مكثفة على كل النواحى.

وتقام مباريات البطولة علي 6 استادات وهم

استاد القاهرة الدولي وسعته الجماهيرية 75 ألف مشجع.

استاد الانتاج الحربي وسعته الجماهيرية 30 الف مشجع.

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استاد الدفاع الجوي 30 ألف مشجع .

استاد الاسكندرية وسعته الجماهيرية 20 ألف مشجع .

استاد السويس وسعته الجماهيرية 45 ألف مشجع.

استاد الاسماعيلية وسعته الجماهيرية 20 ألف مشجع .

واستعدت استادات محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية"، لذلك الحدث العالمى، حيث تم تجميل وتطوير استدادات المحافظات التى تم اختيارها لتشهد مباريات البطولة.

ويرصد الفيديو التالى السعة الجماهيرية لجميع الاستادات التي تستضيف البطولة بالإضافة إلى أبرز ما تم إنجازه وتطويره فى استادات المحافظات الأربع، لتظهر بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من عشاق الساحرة المستديرة وأمام العالم أجمع الذى سيتابع البطولة.