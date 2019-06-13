شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب إلغاء معسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع عدم إقامة أى معسكرات لمنتخب الناشئين مواليد 99 خلال شهر يونيو الجاري. لقراء التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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