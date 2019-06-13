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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الرياضة الهامة أبرزها ، اجيري: لا يوجد شروط جزائية فى عقدى مع الفراعنة.. ولا اعتمد على لاعب واحد

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

شارك محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر فى مران الفراعنة الذى انطلق فى السابعة مساء اليوم استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

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اجيري: لا يوجد شروط جزائية فى عقدى مع الفراعنة.. ولا اعتمد على لاعب واحد

كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا توجد أى شروط جزائية فى حالة خسارة لقب بطولة أمم أفريقيا التى تسضتيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.