سوبر كورة.. منتخب مصر يحتفل بمحمد صلاح فى معسكر برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو المنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيرى على الاحتفال بالدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي بعد تتويجه بلقب أبطال أوروبا مع فريقه قبل أيام. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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