شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرا صحفيا لرئيس الزمالك السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد اجتماعًا لمجلس الإدارة، فى الحادية عشرة صباح يوم السبت المقبل، من أجل مناقشة العديد من الملفات، والتى سيكون فى مقدمتها ملف الفريق الكروى الأول.

كما قرر رئيس القلعة البيضاء، عقد مؤتمر صحفي فى الثانية عشر ظهر يوم السبت، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعود لاعبي الزمالك للتدريبات الأحد المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها.