شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي مديري الاستادات المستضيفة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسادة مديري الاستادات المستضيفة لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم ٣٢ والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من ٢١ يونيو الجاري حتى ١٩ يوليو المقبل، بمشاركة ٢٤ منتخبا يمثلون ٦ مجموعات.

ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة الانتهاء من كافة الاستادات خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا على توفير كافة الإمكانات التي تحتاجها الاستادات.

Advertisements

وشدد الدكتور أشرف صبحي، على الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي بشأن الاستادات وعمليات التنظيم الخاصة بدخول وخروج الجماهير من خلال البوابات الإلكترونية المعدة لذلك، مشيرا إلى أن "تذكرتي" قد نجحت في مواجهة السوق السوداء الخاصة ببيع التذاكر وان جمهور كرة القدم الحقيقي هو من ستمتلىء به مدرجات الاستادات، لافتا الي ان هناك مسئولية ملقاة على عاتق المسئولين بكافة الاستادات المعنية، بتوفير كافة وسائل الراحة للجماهير.

وفي ختام الاجتماع وجه صبحي الشكر لكافة المسئولين عن الاستادات وذلك على الجهد المبذول وسرعة انجاز الاعمال ، بشأن الانتهاء من كافة الاستعدادات وفقا للتوقيتات المحددة.