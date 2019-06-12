شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يوقع على عقود انتقاله لبرشلونة والان مع التفاصيل
أعلن راديو كادينا سير الإسباني، أن مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لن يبقى في صفوف أتلتيكو مدريد خلال القترات القادم، خاصة بعدما أعلن أنطوان جريزمان رسمياً منذ حوالي أسبوعين رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني نهاية هذا الموسم خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكد راديو كادينا سير الإسباني، أن جريزمان وقع على أوراق انتقاله لبرشلونة بشكل رسمي، على أن يعلن الانتقال الرسمي في شهر يوليو القادم.
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