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ألمانيا تفسد مغامرة إسبانيا وتقترب من ثمن نهائي مونديال السيدات

المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات يتغلب على نظيره الإسباني ضمن بطولة كأس العالم المقامة في فرنسا، ويقترب من التأهل لدور ثمن النهائي. كما تغلبت نيجيريا على كوريا الجنوبية.

باتت ألمانيا على مشارف الدور ثمن النهائي، بعد فوزها على إسبانيا بهدف مقابل لا شيء الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2019)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم في كرة القدم للسيدات، فيما أنعشت نيجيريا آمالها بفوزها على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء في غرونوبل ضمن المجموعة الأولى.

وتدين ألمانيا بفوزها إلى لاعبة وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، سارة دابريتس، التي سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة 42. وفضت ألمانيا، بطلة العالم عامي 2003 و2007، الشراكة مع إسبانيا فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بعدما تغلبت على الصين بالنتيجة ذاتها السبت الماضي في الجولة الأولى، فيما تراجع المنتخب الإسباني إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط من فوزه على جنوب إفريقيا يوم السبت أيضاً.

وتختتم الجولة الثانية للمجموعة غداً بلقاء الصين مع جنوب إفريقيا، وفي حال تعادلهما ستضمن ألمانيا بلوغها الدور ثمن النهائي.

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وفي المباراة الثانية، عوضت سيدات نيجيريا، الأفضل في القارة السمراء، خسارتهن المذلة أمام النرويج صفر-3 في الجولة الأولى السبت الماضي، وحققن الفوز الأول في النهائيات، ليرفعن رصيدهن إلى ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف فرنسا والنرويج، اللتين تلتقيان لاحقاً في قمة المجموعة.

في المقابل، فشلت الكوريات في ترجمة سيطرتهن في الاستحواذ على الكرة إلى أهداف، وتلقين الخسارة الثانية بعد الأولى أمام فرنسا المضيفة صفر-4 في المباراة الافتتاحية الجمعة الماضي، وتضاءلت حظوظهن كثيراً في البقاء في المنافسة.

ويتأهل إلى ثمن النهائي متصدر ووصيف المجموعات الست في النهائيات، إضافة إلى أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث.

وافتتحت نيجيريا التسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجلت دو يوون كيم بالخطأ في مرمى منتخب بلادها في الدقيقة 28. وردت كوريا الجنوبية بهدف في الشوط الثاني عبر غيوم مين لي، إلا أنه ألغي بداعي التسلل (58). وحسمت النيجيريات نتيجة المباراة بتسجيلهن الهدف الثاني عبر أسيسات أوشوالا في الدقيقة 75.