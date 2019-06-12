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دراكسلر..هذه حقيقة خلافي مع نيمار

في حوار مع صحيفة كيكر يوضح الدولي الألماني يوليان دراكسلر حقيقة الخلاف الذي دار بينه وبين نيمار في المباراة التي جمعت باريس سان جيرمان ومونبوليه، ويتحدث أيضا عن وضعه في فريق العاصمة الفرنسية.

أنهى الدولي الألماني يوليان دراكسلر موسمه الثاني مع فريق باريس سان جيرمان محرزا معه لقبا جديدا والمتمثل في درع الدوري الفرنسي. ولم تكن بداية دراكسلر سهلة مع فريق العاصمة الفرنسي، الذي انتقل إليه في يناير 2017 قادما من شالكه الألماني، كما يوضح اللاعب البالغ من العمر25 عاما في حوار مع صحيفة كيكر الألمانية.

فالفريق الباريسي يعج بنجوم كبار خصوصا في خط الهجوم، أمثال كافاني ونيمار ودي ماريا، مما جعل دراكسلر يبذل مجهودات كبيرة لإقناع المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان توماس توخل بأحقيته باللعب كأساسي. ويوضح دراكسلر ذلك بالقول "الانطلاقة كانت صعبة نسبيا، لأن توخل في البداية كان حائرا أين يوظفني". وأضاف الدولي الألماني، أنه مع الوقت اعتاد على مركزه الجديد وراء المهاجمين وأقنع أيضا مدربه بذلك.

وأوضح لاعب شالكه سابقا "في باريس سان جيرمان لديك رباعي خط هجوم كلهم لديهم اعتزاز بالنفس ويرغبون في إحراز لقب أحسن هداف في الدوري الفرنسي أو ربما في أوروبا كلها، وهو ما يستدعي وجود لاعب خلفهم يصنع اللعب ويفكر أيضا من الناحية الدفاعية، و هذا كان دوري في معظم مباريات هذا الموسم". ويبدو أن دراكسلر نجح في مهمته، حيث سجل خمسة أهداف وساهم في صنع 12 هدفا.

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دراكسلر وفي حواره مع كيكر سلط الضوء أيضا على الشجار الذي حصل بينه وبين نجم باريس سان جيرمان نيمار بعد الخسارة أمام مونبوليه بداية شهر مايو الماضي. وعن حقيقة ما جرى قال دراكسلر "كان لدى رأي مخالف له كما قد يحصل دائما. ولأن الأمر هنا يتعلق بنيمار فإن الصحافة اهتمت بذلك".

ويضيف دراكسلر "إذا كان للمرء رأي آخر فعليه قول ذلك بغض النظر عن الشخص الذي يواجهه"، موضحا "كان الأمر يتعلق بشيء داخل المباراة. كان غاضبا وكنت أنا غاضبا أيضا وحدث بيننا تلاسن. لكن سرعان ما تجاوزنا الأمر".

وتابع الدولي الألماني تعليقه على هذه الحادثة بالقول "في الواقع لم يكن الأمر سيئا جدا. لكن الحادثة أظهرت كم كنا مضغوطين من الناحية الذهنية".

يذكر أن دراكسلر مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى عام 2021. وأكد اللاعب أنه مرتاح في فريقه الحالي ولا يمانع في تجديد عقده.