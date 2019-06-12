شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ميندي رابع صفقات ريال مدريد الصيفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قِبل قليل، رابع صفقاته في سوق الانتقالات الصيفي.
وبحسب بيان اللوس بلانكوس، فإن النادي قد توصل لاتفاق مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، للحصول على خدمات «فيرلاند ميندي» الظهير الأيسر للفريق.
وأوضح النادي في بيانه؛ أنّ البالغ من العمر 23 عامًا، سيوقع على عقدًا لمدة سنوات، حتى عام 30 يونيو 2025.
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