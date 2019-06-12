شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المغرب يسقط بهدف أمام جامبيا «المغمور» في أولى الاستعدادات لأمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط المنتخب المغربي في مفاجأة مدوية من العيار الثقيل أمام منافسه المغمور الجامبي، بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، ضمن استعدادات المنتخب العربي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي سقتام في مصر من 21 الشهر الجاري حتي 19 يوليو المقبل.

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وعنونت صحيفة «هسبريس» المغربية تقريرها أمس عقب لقاء منتخب بلادها «الأسود يسقطون بهدف وأداء باهت أمام جامبيا قبل نهائيات الكان»، وقالت: في ظل العجز الهجومي للفريق الوطني، تمكن المنتخب الغامبي من إحراز الهدف الأول في المباراة في حدود الدقيقة 27 عن طريق اللاعب بارو موسى، بعد هفوة دفاعية فادحة مشتركة بين مبارك بوصوفة ومهدي بنعطية.

أضافت: احتسب الحكم المالي ركلة جزاء للمنتخب المغربي في الأنفاس الأخيرة من المواجهة، غير أن فيصل فجر فشل في ترجمتها إلى هدف التعادل، لتنتهي أطوار المواجهة بهزيمة «أسود الأطلس» بهدف نظيف وتسجيل أداء باهت من جانب العديد من العناصر.

وفرضت إصابة مروان داكوستا على هيرفي رونار الدفع بالمدافع كريم باعدي في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، رغم إسقاطه من لائحة الـ23 لاعب المؤهلين لخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم.