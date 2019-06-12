شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتى» يوافق على احتراف «أزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى موافقته على احتراف وليد أزارو، مهاجم الفريق، حال تلقيه عرضا مغريا، فى ظل رغبة اللاعب الشديدة فى خوض تجربة الاحتراف، خصوصاً أن لديه أكثر من عرض من بعض الأندية الأوروبية.

وينتظر أن يحسم مجلس إدارة النادى مسألة رحيل أزارو من عدمه على ضوء الموقف النهائى من اللاعبين، الذين سيتم ضمهم لصفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

كان أزارو قد تلقى عرضاً صينياً بمبلغ مغر، فى بداية الموسم الجارى، إلا أن مسؤولى الأهلى تمسكوا ببقائه مع الفريق خلال الفترة الحالية، بسبب عدم تأكدهم من جدية العرض، فضلاً عن تمسكهم الشديد باللاعب، فى تلك الفترة.