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الاتحاد السكندرى يتخلص من الأفارقة ويرتب أوراقه

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أحمد القصاص 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن مجلس الإدارة سيستقر على اسم المدير الفنى الجديد فى اجتماعه المقبل بصفه نهائية.

ودخل مجلس الإدارة فى سباق مع الزمن لإنهاء ملف اللاعبين الأفارقة، وأنهى النادى، بالتراضى، علاقته مع تشوكا ووالاس سيلفا، وعقد إيهاب جابر، مدير شؤون اللاعبين، جلسة مع ديديه كوريه، الإيفوارى، بصحبة مواطنه رزاق سيسيه، المعار من نادى الزمالك، والذى يسعى الاتحاد مع مسؤلى الزمالك لتجديد إعارته، وتم خلال الجلسة الاتفاق على إنهاء العلاقة بين كوريه والنادى بالتراضى، فى الوقت الذى تم فيه الاتفاق على استمرار الغينى تونى سيلفا إلى حين انتهاء بطوله كأس الأمم الأفريقية لمحاولة تسويقه.

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