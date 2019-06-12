شكرا لقرائتكم خبر عن صراع نارى بين تونس وأنجولا ومالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعد المجموعة الخامسة فى مباريات كأس الأمم الإفريقية نارية بسبب قوة المنتخبات حيث تضم تونس، مالى، أنجولا وموريتانيا التى تعتبر مهمتها فى غاية الصعوبة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16؛ وذلك نظرا لشراسة المنافسين الثلاثة.

ويلعب المنتخب التونسى تحت قيادة الفرنسى آلان جيريس، بطريقة هجومية ويعتمد على وهبى الخزرى وفرجانى ساسى ويوسف المساكنى والذين يعدون أبرز نجوم «نسور قرطاج» الذى يعد مرشحا قويا للمنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا نظرا لامتلاكه العديد من النجوم. وشارك المنتخب التونسى فى كأس الأمم الإفريقية عدة مرات، حيث وصل للنهائى ثلاث مرات وكان أفضل إنجاز له فيها هو الفوز باللقب عام 2004 بعد الفوز على منتخب المغرب فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1. فيما يحلم منتخب أنجولا بالوصول إلى أدوار متقدمة حيث يعتمد على مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين فى الوقت الحالى، من أجل حصد أول الألقاب القارية وهم مانوتشو جونكالفيس لاعب رايو فاييكانو الإسبانى ودجالما كامبوس لاعب ألانياسبو التركى بالإضافة إلى جواو لويس مامونا حارس بترو أتليتكو الأنجولى، وذلك تحت قيادة كرواتية سرديان فاسيليفيتش.

كما يحلم منتخب مالى الذى يضم بين صفوفه العديد من النجوم الكبار أبرزهم ماريجا نجم فريق بورتو البرتغالى والذى يعد «دبابة» بشرية وماكينة أهداف، بسبب امتلاكه إمكانيات فنية وبدنية عالية للغاية، بخطف إحدى بطاقتى التأهل إلى دور الـ16. بينما يتسلح منتخب موريتانيا بالمدرسة الفرنسية تحت قيادة كورنتين مارتينز، حيث يعتمد على مجموعة من المحترفين فى أوروبا من أجل أن يترك بصمة قوية خلال المشاركة الأولى للمنتخب الموريتانى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكان قد دخل منتخب المرابطين فى معسكر إعداد أخير فى مدينة مراكش المغربية، استعدادًا لكأس الأمم، تتخلله مباراتان وديتان أمام مدغشقر وبنين، بعدما خاض الفريق معسكرًا محليًا فى مدينة نواكشوط الموريتانية. كان منتخب موريتانيا قد خطف بطاقة التأهل الأولى لـ«كان»، بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة التاسعة متساويًا مع أنجولا، المتصدر برصيد 12 نقطة، ومتفوقًا على منتخبات كبرى مثل بوركينا فاسو وبوتسوانا.