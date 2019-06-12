شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع «بوجبا» لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت إدارة نادي مانشستر يونايتد سعر الاستغناء عن خدمات اللاعب «بول بوجبا» لصالح نادي ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفي الحالي. ويُعد لاعب الوسط الفرنسي محورًا للتقارير الصحفية في الفترة الأخيرة حيث انتشرت التكهنات حول مستقبله. Advertisements وارتبط «بوجبا» بخطوة الرحيل عن الشياطين الحمر والانضمام إلى النادي الملكي هذا الصيف. وحسب صحيفة «ميرور» الإنجليزية، فإن مسئولي مانشستر يونايتد أبدوا استعدادهم للموافقة على رحيل «بوجبا» مقابل سعر محدد. وأوضحت أن ذلك السعر هو 150 مليون جنيه إسترليني.

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