شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يعلن انتقال جريزمان إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد «جيل مارين» الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أنّ «أنطوان جريزمان» مهاجم النادي، سينضم لنادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي.
الدولي الفرنسي أعلن في مايو الماضي، أنه عازم على ترك «واندا متروبوليتانو» هذا الصيف، ولكن لم يُعلن عن وجهته.
وأوضح «مارين» في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» أنّ جريزمان سينضم للبلوجرانا، حيث قال: «أنا واضح بشأن النادي الذي سينضم له، سأكون صادقًا».
وأضاف: «الأمر معروف من مارس الماضي، جريزمان سيلعب في برشلونة».
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