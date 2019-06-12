اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يضع شرطًا لمشاركة الأندية فى أكثر من بطولة

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع شرطًا لمشاركة الأندية فى أكثر من بطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم الموافقة على طلب أي نادي بالمشاركة فى أكثر من بطولة ولكن بشرط أن يلتزم النادي بجدول الدوري الذى سيتم وضعه قبل انطلاق الموسم.

شهد الموسم الجاري مشاركة أكثر من نادي فى أكثر من بطولة مما تسبب فى كثرة تأجيلات مباريات الدوري و انتهاء البطولة بعد أمم أفريقيا 2019.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الموسم المقبل 2019 – 2020 سيشهد وضع جدول كامل للدوري من بداية الموسم حتي نهايته ولن يتم تعديله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يضع شرطًا لمشاركة الأندية فى أكثر من بطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا