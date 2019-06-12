رئيس الزمالك المصري ينفي وجود مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي

صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري بأنه لم يتم التفاوض بشأن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، ونفى رئيس الزمالك الشائعات التي أثيرت بشأن هذا الأمر.

وكانت العديد من الأندية السعودية قد تفاوضت بشأن اللاعب، لكنها لم تكن إلا مفاوضات غير رسمية على حد قول رئيس الزمالك المصري.

هذا ومن المقرر أن اللاعب فرجاني ساسي سيشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في مصر يوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.