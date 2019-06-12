آلان جيريس: متفائلون بشأن أمم إفريقيا

أكد آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، أنه لن يعتمد على ثبات التشكيل في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقرر انطلاقها بمصر بالفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وقال جيريس في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" التونسية، إن المنتخب التونسي يمتلك عناصر مميزة، والجميع جاهز لخوض المباريات، وسنختار التشكيل الأنسب في كل لقاء بناء على دراسة المنافس، لذلك لن يكون هناك تشكيل ثابت بنسبة 100%.

أضاف: "ودية كرواتيا أتاحت لنا التركيز على تفاصيل كثيرة، وقدمنا مباراة قوية تدعو للتفاؤل قبل منافسات كأس الأمم".

اختتم حديثه قائلا: "الفرصة ستُمنح لجميع اللاعبين، خاصة أن الكل هدفه يكمن في إسعاد الشعب التونسي وحصد أمم إفريقيا وهو ما يجعلنا متفائلين".