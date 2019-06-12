مؤتمر صحفي لبطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين بالرياض

عُقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض المؤتمر الصحفي الأول لبطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين التي تحمل شعار( بطولة الأخّوة السعودية الإماراتية اليمنية) وتحضى برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والتي ستقام في محافظة حضرموت مدينة المكلا يوم الـ 28 _29 من الشهر الجاري.

وفي المؤتمر الصحفي الذي حضرته وسائل إعلام محلية ودولية وصحفيين و مهتمين، أكد رئيس الإتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين الدكتور الهادي السديري أن اختيار إقامة البطولة في اليمن تأتي لما لليمن من مكانة كبيرة في نفوس العالم ولما تحضى من اهتمام غير منقطع النظير وخاصة في المجال الرياضي.. و أفاد السديري أن البطولة يشارك فيها 28 بطلا عالميا محترفا للدفاع عن ألقاب عالمية بأوزان مختلفة منهم 16 من دول أوروبية و12 بطلا للعالم من بلدان عربية.

من جانبه ثمن مدير البطولة ورئيس اللجنة الفنية أحمد المسيبلي دور الاتحاد الدولي للملاكمة و الشركة السعودية المنظمة للبطولة ( الياقوت الأحمر)، والذين بذلوا جهودا كبيرة في سبيل إقامة هذه البطولة من أرض اليمن السعيد لما تحمله من أهمية كبيرة و تجسيدا لروح المحبة والإخاء بين اليمن والأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات..إلى ذلك أشاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المنظمة للبطولة (الياقوت الأحمر).

واشاد عبدالإله الزير بمستوى التنسيق العالي بين الإتحاد الدولي للملاكمة و إدارة البطولة و اللجنة الفنية والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذه الحدث الرياضي الهام الذي يأتي في ظروف استثنائية تعيشها اليمن.

وعبر الزير عن شكره لكل الجهات الفاعلة التي تبذل جهوداً جبارة في سبيل إنجاح البطولة، لافتاً إلى اليمن تستحق من الجميع الاهتمام و اختيار إقامة البطولة فيها دليلا كبير على أن اليمن بلد الحضارة و الأصالة وأن هذه البطولة تعكس الروح الأخوية الصادقة والراسخة بين اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.